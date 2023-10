Bungie: un'ex dipendente fa causa alla compagnia per licenziamento illegittimo

Ingrid Alm, in precedenza responsabile delle risorse umane di Bungie, ha fatto causa all'azienda accusandola di licenziamento illegittimo avvenuto dopo aver fatto emergere un possibile caso di discriminazione razziale interna al team.

Stando a quanto riportato da IGN.com, Alm è entrata in Bungie nel maggio del 2022, e pochi mesi dopo le è stato chiesto di indagare sulle prestazioni di un dipendente specifico, chiamato "James Smith" per proteggerne la privacy. Entrata in contatto con il collega, Smith le avrebbe rivelato di essere l'unica persona di colore in un gruppo di 50 persone e di essere soggetto ad abusi da parte del suo supervisore soltanto per la sua razza.

Alm avrebbe dunque riferito il racconto al supervisore di Smith suggerendogli di seguire un corso di formazione sulla diversità assieme ad altri dipendenti. La proposta è stata tuttavia prontamente rifiutata da supervisore, che in tutta risposta ha ricordato ad Alm che le persone a cui si riferisce "erano lì da tanto tempo e sono tutte molto stimate". In seguito i dirigenti di Bungie hanno raccomandato il licenziamento di Smith, proposta alla quale la responsabile delle risorse umane si è detta contraria.

Alm avrebbe poi contattato Courtney Benjamin, director of equity and inclusion all'interno di Bungie, per capire come muoversi in questa vicenda. Benjamin ha dunque suggerito di dare a Smith soltanto un avvertimento scritto in quanto licenziarlo sarebbe stato "troppo rischioso date le prove". Tutto ciò avrebbe fatto infuriare il supervisore di Alm, il quale, dopo aver mandato un avvertimento scritto alla donna, avrebbe poi contattato Benjamin per scusarsi delle azioni della sua sottoposta.

Dopo questa vicenda, Alm sostiene di essere stata inserita da Bungie nella categoria "da migliorare" dopo una valutazione, con il suo supervisore che le ha detto di cercare "una via di fuga" dal suo lavoro. Poco dopo, Alm si è visto negato l'accesso alla sua e-mail aziendale ed alle piattaforme Bungie senza alcun preavviso o spiegazione; a fine settembre, la donna è stata informata che le sue dimissioni erano state accettate, questo nonostante non avesse alcuna intenzione di lasciare il suo ruolo e non avesse firmato alcuna richiesta di dimissioni. Da qui la decisione di Alm di passare per le vie legali.

Secondo IGN.com, Bungie ha negato tutte le dichiarazioni dell'ex dipendente, tuttavia senza fornire la propria versione dei fatti sull'evoluzione degli eventi. Nel 2021 un report aveva fatto emergere un ambiente di lavoro tossico all'interno di Bungie, con il CEO Pete Parsons che si scusò ufficialmente per la situazione.