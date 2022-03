Bungie, il futuro assieme a PlayStation: gioco PvP in terza persona in lavorazione?

C'è molta curiosità nei confronti del futuro di Bungie, soprattutto dopo l'acquisizione da parte di Sony avvenuta sul finire dello scorso mese di gennaio.

Sappiamo da tempo che negli studi dei creatori di Destiny stanno prendendo forma molteplici progetti, ma sono tutti ancora avvolti nel mistero più totale. Per il momento, quindi, dobbiamo accontentarci di qualche indizio pescato qua e là, come ad esempio negli annunci di lavoro, i quali raramente mentono. A giudicare da alcuni di essi, Bungie potrebbe essere al lavoro su un gioco PvP in terza persona basato sui personaggi.

Sono ben due gli annunci di lavoro che fanno riferimento a questo gioco competitivo: per entrambe le posizioni è richiesta "esperienza con lo sviluppo di giochi action in terza persona basati sui personaggi (platform, isometrici, ecc)" e una certa "familiarità con la scena del gaming competitivo e degli eSport". Una delle due posizioni aperte, quella per Contract Level Designer, richiede inoltre "esperienza per la creazione e l'iterazione di livelli multiplayer per un gioco PvP" oltre che abilità "nel creare rapidamente dei prototipi di nuove mappe e concepire idee di level design in-engine".

Le descrizione sembrano tratteggiare i connotati di un gioco in stile Overwatch (hero shooter fortemente votato al PvP competitivo della scena eSport), anche se in terza persona. Bungie, tra l'altro, ha già dimostrato di saperci fare con questa tipologia di giochi, dal momento che molte di quelle caratteristiche posso anche essere rintracciate in Destiny. Non vediamo l'ora di saperne di più.