Bungie, il futuro dopo Destiny: diversi giochi in sviluppo da almeno 3 anni

Bungie non ha riacquisito l'indipendenza da Activision solo per ottenere il controllo completo del franchise di Destiny, ma anche per essere libera di perseguire i propri progetti in libertà, senza le influenze di un grande publisher.

Che la casa di Bellevue stia lavorando a nuovi giochi, non è affatto è un segreto. Due anni fa Bungie ha depositato il marchio Matter, che a giudicare da alcuni indizi scovati in rete sembra essere un nuovo gioco live service. Nel 2019 la compagnia ha espresso la volontà di pubblicare almeno un gioco diverso da Destiny entro il 2025. Un annuncio di lavoro di quest'anno ha inoltre suggerito l'esistenza di un titolo in sviluppo definito "spensierato e stravagante".

Nell'ambito di una recente intervista concessa a Metro, il CEO Pete Parsons ha fornito altri importanti dettagli su cosa sta bollendo in pentola tra gli uffici della compagnia. Tanto per cominciare, ha confermato che Bungie è al lavoro su più di un gioco da almeno tre anni a questa parte. "Abbiamo cominciato tre anni fa. Assieme a Jason Jones, Johnny Erbert e Zach Russell abbiamo cominciato a covare nuovi progetti". Ciò è avvenuto nel 2017, ancor prima che NetEase decidesse di investire oltre 100 milioni di dollari in Bungie. Quello che Parsons ha descritto come un "processo di incubazione" è cominciato con l'assemblaggio di diversi team interni. Questi nuovi progetti appaiono molto promettenti, ma nonostante stiano venendo su molto bene, Bungie ha già messo in conto il possibile fallimento: "Sono molto promettenti - in realtà, ironicamente, ci aspettiamo un'alta percentuale di fallimento. D'altro canto, siamo molti emozionati per il lavoro che abbiamo fatto, che non è legato alla continuazione dell'universo di Destiny. Dal momento che siamo riusciti ad assemblare un team con tanti talenti, questi prodotti in incubazione appaiono davvero fantastici".

Parsons, purtroppo, non ha fornito indizi concreti sulla natura di questi nuovi giochi, ma è sicuro che i giocatori rimarranno stupidi: "Credo che sarete molto eccitati. Vorrei potervi dire di più, ma sono convinto che vi emozionerete parecchio". A proposito di Destiny 2, lo sparatutto online è appena entrato nel suo quarto anno di vita accogliendo la nuova espansione Oltre la Luce e il nuovo potere della Stasi.