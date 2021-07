Bungie: la nuova IP sarà un free-to-play multiplayer? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Sappiamo da diverso tempo come Bungie, nota software house ideatrice delle serie di Halo e Destiny, sia attualmente impegnata nello sviluppo della sua nuova IP. Al momento, tuttavia, lo studio non ha ancora svelato nulla di concreto riguardo al suo prossimo progetto videoludico, previsto al lancio entro il 2025.

Tramite gli annunci di lavoro pubblicati periodicamente dalla compagnia svincolatasi da Activision siamo però in grado di raccogliere alcuni interessanti indizi. Stando alle ultime informazioni diffuse online, Bungie è in cerca di un Senior Markeing Manager che abbia già fatto esperienze nel campo dei game as a service, degli MMO, dei free-to-play ed anche dei giochi mobile.

Nulla ci conferma effettivamente che il titolo in via di sviluppo verrà effettivamente distribuito in formato free-to-play, tuttavia è un'ipotesi da non scartare considerando le posizioni professionali disponibili presso Bungie. Del resto, lo stesso Destiny ha adottato questo modello e con il successo globale di giochi come Apex Legends e soprattutto Call of Duty Warzone si tratterebbe di un tentativo comprensibile. Precedentemente abbiamo appreso come gli autori di Destiny stessero già assumendo per creare un nuovo action game multiplyer online.

Per continuare a lavorare sul franchise di Destiny e portare avanti parallelamente i progetti inediti, Bungie ha ampliato sensibilmente il suo team ed ha aperto una nuova sede.