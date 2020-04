Bungie lancia una campagna di raccolta fondi per supportare i lavoratori della sanità

Bungie annuncia oggi l'iniziativa di raccolta fondi Cuore da guardiano, con tutti i profitti devoluti in beneficenza a Direct Relief, questa campagna raccoglierà fondi per acquistare attrezzature per i lavoratori del comparto sanità che operano in prima linea in tutto il mondo.

La community di content creator di Bungie in tutto il mondo sta partecipando per dare il suo aiuto. I giocatori che doneranno 20 dollari o più riceveranno uno speciale emblema in-game di Destiny 2 chiamato Cuore di guardiano. La campagna è gestita attraverso la popolare piattaforma di donazione Tiltify. I donatori che doneranno 20 dollari o più riceveranno una email entro una settimana dopo aver completato la propria donazione che conterrà il codice dell’emblema e le istruzioni per riscattarlo su Bungie.net.



Direct Relief è un’organizzazione umanitaria di aiuto attiva in tutti i 50 stati americani e in più di 80 nazioni con lo scopo di migliorare la salute e le vite delle persone povere o in situazioni di emergenza indipendentemente dal credo politico, religioso o dalla possibilità di pagare.