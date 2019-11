Bungie lancia i saldi di Destiny 2 per il Black Friday

I saldi del Black Friday di Bungie cominciano il 22 novembre. La Stagione dell'Intramontabile si conclude il mese prossimo. Questa è l'ultima occasione per sbloccare una serie di ricompense prima che la prossima stagione abbia inizio.

Ombre dal Profondo include la Stagione dell'Intramontabile. Invita un amico per concludere la battaglia contro i Vex - l'assalto finale comincia questa settimana. Hai bisogno di più contenuto per le vacanze? Anche l'Edizione Digitale Deluxe di Ombre dal Profondo è in offerta (25% di sconto). Include la Stagione dell'Intramontabile, oltre a tre Pass stagionali aggiuntivi, per approfittare di tutto quello che questo anno ha da offrire.

22 novembre - 3 dicembre: PlayStation

24 novembre - 2 dicembre: Xbox

26 novembre - 3 dicembre: Steam

28 novembre - 9 dicembre: Bungie Store

Gli abbonati Gold su Xbox One possono accedere alle offerte già dalla giornata di oggi, venerdì 22 novembre.

Ma forse per te è ancora presto per atterrare sulla Luna. Forse quello che successo al tuo amico Cayde-6 ti è rimasto ancora (giustamente) in gola. Non te ne facciamo una colpa. In realtà, vogliamo aiutarti con la tua vendetta offrendoti Destiny 2: I Rinnegati con uno sconto del 40%. Questa promozione ti offre tutti gli ultimi contenuti. Potrai farti giustizia da te nella Città Sognante o indagare i nuovi misteri della Luna. A prescindere da dove inizi, puoi sempre dare uno sguardo ai saldi del Bungie Store e procurarti dei ricordi delle tue avventure, per gli amici o la famiglia. Le vacanze si avvicinano e i guardiani amano collezionare nuovo equipaggiamento.