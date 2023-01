Bungie sta lavorando ad un live service con Sony? Gli annunci di lavoro sembrano chiari

Mentre fervono i preparativi per il lancio de L'Eclissi, la nuova espansione di Destiny 2, Bungie continua a portare avanti in gran segreto una serie di progetti non annunciati sotto l'egida di Sony, che nel 2022 ha sborsato 3,6 miliardi di dollari per assicurarsi i servigi della compagnia di sviluppo di Bellevue.

In questi mesi Bungie ha più volte ripetuto che l'accordo con Sony le fornirà i mezzi e le risorse necessarie per perseguire i suoi ambiziosi progetti, i quali sono ancora avvolti nel mistero. Se escludiamo diversi rumor e supposizioni, non sappiamo con esattezza cosa sta prendendo forma negli studi dei creatori di Destiny, tuttavia gli annunci di lavoro appaiono piuttosto chiari. Scorrendo le pagine dedicate alle assunzioni, si nota che la parola "durevole" viene ripetuta spesso, inoltre nella richiesta di collaborazione per un Systems Designer si fa chiaramente riferimento ad aspetti come "progressione, monetizzazione ed eventi live".

Parole che sembrano urlare a squarciagola "live service", il che non dovrebbe stupire più di tanto. All'inizio dello scorso anno Sony ha palesato la sua intenzione di puntare forte sul mercato dei videogiochi a supporto continuo, confermando la volontà di pubblicare ben 10 game-as-a-service entro il 2026, e l'acquisizione di Bungie - una compagnia che di GaaS se ne intende - è sempre apparsa come un passo necessario verso il raggiungimento di tale obiettivo. Gli annunci di lavoro non fanno altro che avvalorare le supposizioni che vogliono, tra gli altri, anche un gioco live service in sviluppo per conto di Sony.

Per dovere di completezza ricordiamo che in questi mesi hanno trovato diffusione anche dei rumor che volevano Bungie impegnata su un gioco fantasy in terza persona, nome in codice "Matter", per non parlare delle indiscrezioni sulla resurrezione di Marathon, una delle prime IP dello studio. Niente di tutto ciò ha ancora trovato conferma, tuttavia ci sentiamo di dire che una cosa non esclude l'altra. Bungie ha le capacità per sviluppare più di un progetto in contemporanea, soprattutto se patrocinata da Sony, dunque possiamo guardare con curiosità al futuro. Riordiamo che una delle nuove IP di Bungie dovrebbe debuttare entro il 2025.