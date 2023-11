Bungie, licenziamenti per colpa di Sony? L'acquisizione ha salvato la software house

Negli scorsi giorni vi è stato un gran parlare del contesto PlayStation e dei nuovi rumor dal web a tema Bungie su Marathon, i giochi dello studio e sui movimenti aziendali: i recenti licenziamenti per il team alla prese con la realizzazione di Destiny 2, Marathon e altro ha scosso l'industria videoludica, sollevando diversi interrogativi.

Vedasi, ad esempio, i dubbi di Tom Warren e Paul Tassi per i licenziamenti di Bungie. Che sia stata tutta colpa di Sony? Secondo le nuove informazioni, dietro la suddetta frase vi sarebbe molto altro. Ma andiamo con ordine: in occasione di quanto avvenuto nell'arco di poco tempo, la testata giornalistica Forbes ha indagato circa i licenziamenti in massa ed i ritardi nella road map interna aziendale per la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Destiny 2, scoprendo maggiori informazioni circa le revisioni aziendali piuttosto recenti.

A livello aziendale, parrebbe che nessuno stia dando la colpa a Sony; piuttosto, se non fosse avvenuta l'acquisizione di Bungie, la software house rischierebbe il fallimento. In altre parole, la decisione di Bungie di rimanere indipendente ha dovuto fare con i conti con un potenziale rischio aziendale irreversibile, prontamente sistemato solo a partire dall'ingresso della stessa Bungie nell'ecosistema di SIE (Sony Interactive Entertainment). Sebbene si possa scongiurare ogni pericolosa connessione tra l'operato di Sony e gli ultimi avvenimenti (almeno stando alle fonti), la stessa cosa non si potrebbe ancora dire per i vertici di Bungie.

Più nel dettaglio: sono emersi alcuni dubbi ed interrogativi sulla decisione, da parte dei dirigenti, di rinunciare ai bonus aziendali che spettano ai piani alti dell'azienda prima di procedere con l'effettiva ondata di licenziamenti. Attualmente l'amministrazione Bungie ha confermato che l'amministratore delegato Pete Parsons ed altre figure di spicco della software house hanno rinunciato ai propri bonus per salvare quanti più posti possibili, ma rimangono aperte diverse questioni circa l'effettivo ammontare dei bonus stessi in termini economici.