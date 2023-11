Bungie e i licenziamenti: quale futuro per Destiny 2 e Marathon? Nuovi retroscena da Tassi

Dopo aver espresso i suoi dubbi sul coinvolgimento di Sony nei licenziamenti di Bungie, il giornalista Paul Tassi di Forbes approfondisce ulteriormente questa spinosa questione condividendo delle interessanti indiscrezioni sul futuro di Destiny 2, Marathon e della stessa software house che ha dato i natali ad Halo.

Nel suo ultimo editoriale, il redattore di Forbes.com prende spunto dalle informazioni condivise dalle sue 'gole profonde' per offrirci un quadro più esauriente dei problemi affrontati da Bungie. Stando a quanto sostenuto dagli informatori anonimi di Tassi, alcuni dipendenti ritengono che l'esistenza stessa di Bungie sarebbe stata in pericolo in caso di mancata acquisizione di Sony, proprio in funzione dei mancati obiettivi raggiunti di recente Destiny 2.

Quanto al paventato rinvio di Destiny 2 La Forma Ultima, Tassi spiega che il posticipo dell'espansione (non ancora ufficiale) sarebbe stato deciso dai dirigenti di Bungie già da settembre: da qui alla sua uscita, prevista indicativamente per il mese di giugno 2024, la sussidiaria dei PlayStation Studios conta di lanciare nuovi contenuti 'riempitivi' per colmare il divario tra la Stagione 23 e il lancio de La Forma Ultima.

Come sottolineato pubblicamente da Bungie con la lettera sul futuro di Destiny 2, gli sviluppatori statunitensi si dicono consapevoli della necessità di rendere La Forma Ultima un'espansione davvero irrinunciabile per i fan dello sparatutto sci-fi, da qui l'impegno profuso dal team nel costruire un DLC ricco di contenuti e funzionalità di gameplay inedite.

Secondo quanto riferito a Paul Tassi dai suoi insider, al momento attuale La Forma Ultima risulterebbe essere già in uno stadio di sviluppo molto avanzato, ma la decisione assunta dai vertici di Bungie di ampliare ulteriormente il perimetro ludico e contenutistico del DLC avrebbe agitato i dipendenti, in ragione delle preoccupazioni per il ricorso al crunch.

Quanto al futuro, Tassi sostiene che l'azienda statunitense desideri diventare uno studio multi-IP con più giochi GaaS disponibili in contemporanea e, quindi, con un flusso di entrate proveniente da un portafoglio di giochi diversificato. Anche per questo, le 'gole profonde' interpellate da Tassi ritengono che in caso di successo di Marathon, Bungie dovrebbe continuare a supportare attivamente il franchise di Destiny.