Bungie dopo i licenziamenti: Sony collabora allo sviluppo di Destiny 2

Dopo aver condiviso delle riflessioni sulle colpe dei licenziamenti di Bungie decisi da Sony, il giornalista Paul Tassi di Forbes.com condivide le dichiarazioni rese da un portavoce della sussidiaria dei PlayStation in merito all'attuale organico del team e al coinvolgimento di Sony nello sviluppo di Destiny 2.

Il rappresentante della storica software house che ha dato origine alla serie di Halo precisa che Bungie conta attualmente 1.350 dipendenti, un organico che, però, non comprende tutti i collaboratori esterni e i dipendenti di Sony Interactive Entertainment e delle altre divisioni del team PlayStation che contribuiscono attivamente alla realizzazione di Destiny 2 e di ulteriori progetti interni della compagnia statunitense.

Il chiarimento di Bungie arriva a stretto giro di posta dalle indiscrezioni condisive dallo stesso Paul Tassi su una nuova tornata di assunzioni che avrebbe interessato proprio i creatori di Marathon e Halo. Il portavoce del team di Bellevue, a tal proposito, sottolinea come l'azienda abbia deciso di cancellare molti ruoli dopo i lincenziamenti che hanno interessato Bungie lo scorso anno e che, anche in funzione di questa riorganizzazione, si è provveduto a cancellare molti ruoli che si sovrapponevano con quelli di Sony e non ci sono state ulteriori assunzioni di massa.

Sempre stando a quanto rimarcato dal portavoce di Bungie, il contribuito che sta offrendo attualmente Sony (presumibilmente per finalizzare lo sviluppo di Destiny 2 La Forma Ultima) è da intendersi solo ed esclusivamente come "un aiuto esterno che non rientra in una nuova strategia per il futuro di Bungie".