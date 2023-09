Bungie oltre Marathon: in arrivo un MOBA in UE5 a base di orsetti gommosi?

Sebbene sia noto che negli studi di Bungie si stia lavorando ai contenuti di Destiny 2 che verranno dopo La Forma Ultima e a Marathon, sembrerebbe che il team di Seattle abbia anche un altro progetto in lavorazione.

Come riportato nelle ultime ore da Tom Henderson, sembrerebbe che Bungie si stia dedicando ad un progetto dal nome in codice Gummy Bear. Se le voci di corridoio dovessero trovare conferma in un annuncio ufficiale, si tratterebbe di un MOBA con visuale isometrica a base di orsetti gommosi, nel quale sarebbero presenti anche alcuni elementi tipici degli strategici in tempo reale. Oltre ad essere una produzione a sviluppo continuo, Gummy Bears dovrebbe anche avere un focus sulla componente multiplayer competitiva.

Sebbene al momento non si abbiano informazioni sulle possibili piattaforme di destinazione, escludiamo che il team dei PlayStation Studios decida di renderlo un'esclusiva e, come accadrà con Marathon, è più probabile che sia in arrivo su PC e console.

L'ultima informazione emersa sul progetto riguarda il motore grafico, dal momento che una serie di annunci di lavoro lasciano intendere che il titolo si muova grazie all'Unreal Engine 5. L'azienda cerca infatti figure che abbiano abilità con linguaggi di programmazione come il C++, che viene solitamente associato al motore di Epic Games.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sul futuro di Destiny 2.