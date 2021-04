Bungie: la nuova IP del developer avrà un PVP competitivo pensato per l'esport?

Bungie avrebbe pubblicato un’offerta di lavoro relativa alla posizione di “Incubator multiplayer system designer”, posizione che permetterà a chi verrà assunto, di lavorare su una IP non ancora annunciata.

Il designer si concentrerà sulla creazione di "meccaniche di gioco multiplayer competitive che forniscono profondità strategica".

L'offerta di lavoro pubblicata sul sito dell'azienda (che potete leggere a sul sito ufficiale di Bungie) diche anche che i potenziali designer devono avere familiarità con il mercato globale dell’industria videoludica, gli esport competitivi e una conoscenza del mondo del gaming.

Lo sviluppatore di Seattle ovviamente non ha annunciato nessun titolo in arrivo e non è chiaro quando questo fantomatico progetto in lavorazione verrà rilasciato. Speculazioni riportano nuove IP entro il 2025, come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa.

Non sappiamo nemmeno se avrà solo multiplayer (stile hero shooter come Overwatch o VALORANT) o sarà single player o, ancora, se Bungie punta a ristrutturare il multiplayer di Destiny per farlo diventare competitivo. Ipotesi, quest'ultima, piuttosto inverosimile. Non dobbiamo certo ricordarvi che una creatura di Bungie come Halo può già vantare una lunga carriera sulla scena competitiva globale.

Dunque, non ci resta che aspettare nuove informazioni e, nel mentre, goderci Destiny 2.