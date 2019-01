Bungie parla del futuro di Destiny dopo la separazione da Activision

Il clamoroso divorzio tra Bungie e Activision ha reso di fatto la software house unica proprietaria dei diritti del franchise di Destiny. Per la prima volta, il director del gioco Luke Smith, ha parlato proprio della recente separazione e di cosa quest'ultima comporterà per la serie.

Smith ha dichiarato che per quanto riguarda i progetti nel breve periodo, il team è già al lavoro per la release di tutti i contenuti dell'Annual Pass di Destiny 2 promessi.

Ragionando più a lungo termine, il director ha voluto rassicurare i fan, ribadendo la totale devozione di Bungie nei confronti della serie: "Abbiamo creato questo universo e abbiamo il suo futuro interamente nelle nostre mani. La grande maggioranza del team sta lavorando duramente, pensando alle esperienze future, i nemici e i modi di giocare i Guardiani che state portando avanti ormai dal 2014, e continueremo a farlo."

Senza l'aiuto di un publisher attivo e conosciuto in tutto il mondo come Activison, Bungie dovrà darsi da fare per capire il modo migliore per continuare il proprio lavoro. Smith ha dunque proseguito: "Stiamo pensando a cosa significhi diventare veramente indipendenti, autopubblicare, e fondamentalmente a quale futuro per Destiny possano sperare i nostri giocatori. È stato un Autunno molto faticoso e sarà un anno altrettanto impegnato".

Bungie dunque promette grandi sforzi per continuare a supportare la saga. Stando agli ultimi rumor Destiny 3 potrebbe uscire tra il 2020 e il 2021, per cui il secondo capitolo potrebbe avere ancora tanto da dire, prima che il team si concentri su altro.