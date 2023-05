Bungie passa alll'Unreal Engine 5 con la nuova IP? Dettagli da un annuncio di lavoro

Sappiamo che Bungie sta lavorando a numerosi progetti non annunciati, molti dei quali sviluppati assieme a Sony sebbene non manchi una collaborazione anche con NetEase. E sembra che una delle misteriose produzioni in cantiere sia realizzata in Unreal Engine 5.

A suggerirlo sarebbe uno degli annunci di lavoro diffusi dalla compagnia: per lo sviluppo di una sua nuova IP, Bungie sarebbe alla ricerca di un Gameplay engineer lead che, tra le sue responsabilità, dovrà lavorare con tool e build incentrati sull'Unreal Engine 5. E' la prima volta che in un annuncio di lavoro di Bugie viene fatta esplicita menzione del motore grafico di ultima generazione realizzato da Epic: in altre proposte viene comunque citato l'Unreal Engine, ma senza mai citare direttamente l'UE5. Se confermato in maniera definitiva, ciò potrebbe significare che Bungie è pronta a lasciarsi alle spalle il suo motore proprietario Tiger Engine (usato per Destiny 2 e per le precedenti produzioni dell'azienda), affacciandosi all'attuale generazione con un engine di ultima generazione.

L'annuncio fornisce inoltre alcuni piccoli indizi su ciò che dovrebbe offrire la misteriosa nuova IP: combattimenti PvP, una forte componente Action e la presenza di personaggi "spensierati e stravaganti". Non bisogna infine dimenticare che Bungie intende lanciare una nuova IP entro il 2025, e chissà che non si tratti proprio di questo progetto apparentemente realizzato in Unreal Engine 5.