Bungie pensa alla sua convention? Rispunta in rete il marchio BungieCon

Il marchio BungieCon, registrato da Bungie nell'estate del 2020, è riemerso nel corso degli ultimi giorni, facendo correre le voci che il team dietro lo sviluppo di Destiny starebbe pensando alla creazione di una propria convention sul modello di quelle tenute da altri colossi come la BlizzCon organizzato dalla Blizzard.

La descrizione del marchio relativo alla convention BungieCon copre diversi tipi di prodotti non solo legati ai videogiochi, ma anche a gioielli, carte collezionabili, abbigliamento e varie forme di collezionismo, tutti oggetti consoni a un tipo di evento su grande scala. Alla voce "Beni e Servizi", inoltre, la BungieCon viene descritta come un evento consono alla "organizzazione e conduzione di convention per i fan nell'ambito di videogiochi e giochi per computer". Considerato che già nel 2017 Bungie aveva registrato il marchio "DestinyCon", molti giocatori hanno speculato sul fatto che lo studio stia effettivamente pensando da tempo alla realizzazione di un proprio evento da proporre in futuro. Si tratta tuttavia di ipotesi che al momento non trovano conferma: oltre al fatto che la registrazione di marchi può non avere seguito effettivo, organizzare nel prossimo futuro una convention simile sarebbe reso estremamente complicato dall'attuale pandemia di Covid-19 ancora in corso.

Nel frattempo lo studio non perde tempo e continua a lavorare duramente. Bungie punta ad aprire una nuova sede ad Amsterdam e all'assunzione di nuovo personale in massa per lo sviluppo di nuove IP e per portare avanti i lavori su Destiny 2. Non mancano però le brutte notizie: l'espansione The Witch Queen di Destiny 2 è rinviata al 2022.