Bungie stava pensando a una propria piattaforma streaming, prima dell'accordo con Sony

Come sappiamo, negli scorsi giorni è arrivata la conferma ufficiale che Sony ha acquistato Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Lo studio noto per aver dato i natali ad Halo e Destiny fa ora parte dei PlayStation Studios, ma nel frattempo emergono retroscena sugli eventi precedenti all'acquisizione.

Non solo sembra che Bungie fosse in trattative con Microsoft, ma prima di unire le proprie forze a Sony sembra che la compagnia stesso sondando il terreno per la possibile creazione di una propria piattaforma streaming. A lanciare l'ipotesi è un report del Business Insider, che aggiunge inoltre come Bungie fosse in contatto con Google per far divenire realtà il progetto, supportato dalle tecnologie del colosso californiano.

Sembra inoltre che le trattative fossero anche arrivate a buon punto, prima dell'intervento di Sony e la successiva acquisizione di Bungie, che avrebbe quindi interrotto qualunque possibile collaborazione tra le due parti. Non è completamente chiaro, a questo punto, se la casa di Destiny abbia del tutto accantonato i progetti per un proprio servizio streaming, ma è estremamente probabile che l'accordo con Sony sia collegato unicamente allo sviluppo di nuovi videogiochi e all'utilizzo delle IP della compagnia.

Ricordiamo inoltre che Sony intende pubblicare 10 giochi live service entro il 2026: con grande probabilità l'acquisizione di Bungie, esperta in termini di GaaS, aiuterà il colosso giapponese a muoversi verso tale direzione.