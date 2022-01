Bungie nei PlayStation Studios: le azioni di Sony crescono del 4.3%

È fresca la notiza del matrimonio tra Sony e Bungie, con gli autori della serie di Destiny che sono entrati ufficialmente a far parte della famiglia dei PlayStation Studios. A seguito della notizia, le azioni del colosso nipponico hanno subito un'impennata in borsa.

Se il sodalizio stretto tra Microsoft e Activision-Blizzard aveva fatto calare a picco le azioni di Sony, facendone ridurre il valore del 13%, l'inaspettata notizia odierna ha fatto riguadagnare un 4.3% in borsa alla casa di PlayStation, per un valore attuale di 111.48 dollari per azione. La crescita non è dettata unicamente dall'acquisizione di Bungie, tuttavia, dal momento che era già incominciata nelle ore precedenti.

A seguito delle ultime fluttuazioni in borsa, il valore delle azioni di Sony continua ad essere inferiore rispetto a quello delle settimane precedenti all'unione tra Xbox e Activision, ed anche a quello di cui la compagnia poteva godere fino alla prima metà del mese. L'acquisizione di Bungie potrà sicuramente contribuire ad una risalita e ad una crescita della fiducia degli azionisti della compagnia, tuttavia sappiamo come la casa giapponese estenda i suoi interessi anche al di là del settore videoludico e che non tutto dipende dalla sua divisione gaming.

Intanto sono arrivate le congratuzionali di Phil Spencer a Sony per l'acquisizione di Bungie.