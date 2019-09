Bungie pubblicherà almeno un gioco non legato a Destiny entro il 2025

Sono cinque anni ormai che Bungie è diventato sinonimo di Destiny. Nel corso della sua storia recente, lo studio di Bellevue s'è completamente dedicato allo sviluppo di una sola IP, ma sembra che lo stato delle cose sia destinano a cambiare in futuro.

Durante un'intervista concessa ai colleghi di IGN, il CEO Pete Parsons ha dichiarato che l'obiettivo di Bungie è quello di diventare "una delle più grandi compagnie d'intrattenimento del mondo entro il 2025". In tal senso, la pubblicazione di Ombre dal Profondo - nuova grande espansione di Destiny 2 - prevista per domani, rappresenta un importante punto di svolta per lo studio, trattandosi del primo contenuto lanciato in completa autonomia e fuori dall'ala protettrice di Activision.

In che modo Bungie intende perseguire tale obiettivo? Prima di tutto, continuando a focalizzarsi su Destiny, che in futuro s'evolverà per meglio rappresentare la reale visione dello studio. Poi, pubblicando almeno un gioco appartenente ad un franchise differente. Della volontà di diventare uno studio multi-franchise, in realtà, ne eravamo già a conoscenza. Bungie ha stretto un accordo con NetEase lo scorso anno proprio con questa finalità. Questa, tuttavia, è la prima volta che lo studio fornisce una data entro la quale intende mettere a frutto i nuovi sforzi, ovvero il 2025.

"Io credo che l'obiettivo a lungo termine di Bungie sia quello di creare altri mondi come Destiny nei quali andare per far nascere nuove amicizie. Cominceremo ad introdurre quei mondi a cui le persone tengono tanto", ha concluso poi Parsons.