Bungie registra il marchio Matter, sarà questo il nome della nuova IP dello studio?

Bungie ha registrato recentemente il marchio "Matter", con tanto di logo (non sappiamo se provvisorio o definitivo). Che lo studio di Seattle stia iniziando a pensare al post Destiny?

Secondo alcune speculazioni, Matter potrebbe essere il titolo del prossimo progetto dello studio, realizzato con collaborazione con la compagni cinese NetEase, che nei mesi scorsi ha acquistato una quota di minoranza dello studio. Fonti vicine a Kotaku hanno confermato l'inizio dei lavori su una nuova IP da parte di Bungie, al momento però non ci sono dettagli in merito, sicuramente il progetto non sarà in alcun modo legato a Destiny.

Nota curiosa: il marchio Matter era già stato registrato da Microsoft Game Studios nel 2012 e poi abbandonato l'anno successivo, nello stesso periodo Bungie firmava l'accordo decennale con Activision legato all'universo di Destiny.... che Matter fosse già in sviluppo della prima della separazione tra Microsoft e Bungie? Non è escluso che le due compagnie potrebbero aver deciso di collaborare nuovamente una volta che il contratto con Activision sarà scaduto.

Al momento vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite.