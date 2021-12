Bungie: un report descrive un 'ambiente di lavoro tossico', il CEO Pete Parsons si scusa

Un recente report di IGN ha svelato l'ambiente di lavoro tossico che per anni sarebbe stato in vigore presso gli uffici di Bungie. Il CEO dello studio Pete Parsons ha risposto con una dichiarazione, riconoscendo i propri errori e scusandosi per il dolore causato ai dipendenti.

Un nuovo report pubblicato dai colleghi di IGN USA mette sotto i riflettori un altro colosso dello sviluppo videoludico mondiale: ben 26 tra dipendenti ed ex dipendenti di Bungie hanno infatti descritto una ambiente di lavoro difficile, che dal 2011 ad oggi ha assunto spesso connotazioni tossiche. Le accuse riguardano in particolare il Dipartimento Narrativo, spesso soggetto a repentini cambi di scrittura, burnout, finanziamenti inadeguati ed a un pessimo rapporto con i superiori che per anni hanno goduto della copertura del Dipartimento delle Risorse Umane. Anche i dipendenti di altri uffici hanno però segnalato comportamenti inadeguati da parte della leadership, nonché veri e propri maltrattamenti al personale femminile e in generale alle minoranze etniche.

Nella serata di oggi il CEO di Bungie, Pete Parsons, ha risposto personalmente alle accuse con una lunga dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale che si apre con queste parole: "Innanzitutto, voglio scusarmi con chiunque abbia mai sperimentato qualcosa che non fosse un ambiente di lavoro sicuro, equo e professionale qui a Bungie. Non sono qui per confutare o contrappormi alle dichiarazioni che sono state condivise oggi da persone che hanno onorato lo studio con il loro tempo e il loro talento. Le nostre azioni, e in qualche caso la nostra immobilità, hanno causato dolore. Mi scuso personalmente a nome di tutti qui in Bungie e so che stanno provando un profondo senso di empatia e tristezza leggendo queste cose".

Il comunicato prosegue poi con una serie di "mea culpa" e di cambiamenti messi in atto all'interno degli ambienti lavorativi dello studio. Potete trovare il post completo a questo link. Lo studio ha da poco festeggiato i 30 anni dalla fondazione e il nostro Alessandro Bruni ha ripercorso la carriera del team in uno speciale su Bungie.