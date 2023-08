Bungie è alla ricerca di personale: il team è al lavoro su un nuovo gioco

Che il team facente parte dei PlayStation Studios dietro al mastodontico progetto del calibro di Destiny 2 fosse alle prese con una nuova produzione era risaputo già da diverso tempo. Tuttavia, nell'arco degli scorsi mesi ed in vista della causa tra Microsoft e la FTC, si è parlato della possibilità che la nuova IP Bungie possa uscire nel 2025.

Al momento non si conoscono tante informazioni su quel che sarà il futuro di Bungie: i riflettori sono puntati soprattutto in direzione di Marathon. Anche in questo caso, però, le informazioni sono manchevoli e sfuggenti, se non per i tanti nuovi dettagli sul gameplay di Marathon emersi grazie ad un noto insider. A parte questo, però, non si sa nulla sul futuro del team e sulla IP non annunciata.

Tuttavia, qualcosa si è mosso in tal direzione proprio nell'ultimo periodo: attraverso un post ufficiale sulle pagine di Twitter della compagnia, infatti, sappiamo che Bungie sta cercando del personale per un nuovo progetto: "Bungie è incentrata sullo sviluppo di mondi inclusivi, che richiede tempo e membri del team con background diversi, qundi stiamo assumendo attivamente per ruoli completamente in smart working. [...] Uno dei nostri 'incubation projects' preferiti è un gioco d'azione a squadre ispirato a diversi generi".

Tra le tipologie di produzioni, nel dettaglio, Bungie allude alla presenza di stilemi ludici mutuati dai fighting games, platform, MOBA, life sims e "frog-type games". Quest'ultima definizione è alquanto incerta ma, almeno per adesso, non ci resta che attendere l'arrivo del momento per l'annuncio della prossima IP.