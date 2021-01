Bungie e Riot Games contro i cheat maker di Destiny 2 e Valorant, al via la causa legale

Bungie e Riot Games hanno intentato una causa legale contro i responsabili di GatorCheats per aver prodotto un software dannoso e rivolto al cheating per Destiny 2 e Valorant con ricavi stimati in centinaia di migliaia di dollari.

Gli avvocato di Riot e Bungie hanno presentato la denuncia al tribunale del distretto centrale della California sostenendo che Cameron Santos di GatorCheats gestirebbe un "portafoglio di trucchi e hack dannosi". Secondo i legali lo staff di GatorCheats distribuirebbero i software illegali attraverso il loro sito web e utilizzando al contempo i canali Telegram e Discord dedicati. Per accedere ai programmi di cheating relativi a Destiny 2 e Valorant gli utenti sarebbero disposti a spendere dai 90 ai 500 dollari mensili a seconda della tipologia. Questi particolari software contengono diverse impostazioni che si adattano alle esigenze dei "giocatori" con tanto di un aimbot che facilità la mira e trucchi che mostrano le statistiche degli avversari.

Bungie aveva già in precedenza emesso un avviso ai responsabili di GatorCheats che a loro volta avevano promesso di interrompere la vendita dei software in questione. Secondo gli avvocati però questo stop non è mai avvenuto. Ascoltato dai colleghi di Polygon un responsabile di Riot ha affermato: "barare mira l'integrità competitiva di un gioco ed erode la fiducia della community. Riot è totalmente impegnata a sostenere questi valori per i suoi giocatori e quando scopre l'esistenza di un cheat maker, statene certi che andrà a cercarli".