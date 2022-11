Bungie si sbottona sul prossimo dungeon di Destiny 2: 'Vi sveliamo quando uscirà'

Mentre i giocatori sono ancora impegnati con la Festa delle Anime Perdute di Destiny 2, evento di halloween in programma fino all'8 novembre, gli sviluppatori hanno colto l'occasione per stuzzicare la community attraverso un post sul proprio blog nel quale si è parlato, tra le altre cose, dei prossimi contenuti previsti per l'FPS gratuito.

Nello specifico, lo studio di sviluppo americano ha svelato la data d'uscita del prossimo dungeon di Destiny 2, che sarà disponibile a partire da venerdì 9 dicembre alle 17:00 ora italiana, inaugurando ufficialmente la Season 19 dello sparatutto. Purtroppo Bungie non ha rivelato ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche del nuovo dungeon, preferendo mantenere intatto l'effetto sorpresa per tutti i giocatori. Noi cercheremo comunque di tenervi aggiornati non appena ne sapremo di più.

Stando a quanto rivelato dalla stessa Bungie, inoltre, sembra che diversi giocatori su PlayStation 5 stiano ancora facendo uso della versione old-gen di Destiny 2, rinunciando di fatto a diversi miglioramenti tra cui un comparto grafico migliorato e un aumento del framerate. Incuriositi dalla situazione, gli sviluppatori hanno invitato gli utenti a effettuare l'upgrade alla nuova versione quanto prima, un procedimento che può essere effettuato raggiungendo l'hub del gioco e selezionando l'offerta di conversione.

Come già accaduto di recente con altri FPS, anche lo sparatutto di Bungie è stato poi al centro di alcune polemiche, legate in questo caso al sistema anti-cheat di Destiny 2. Questo nuovo programma, messo a punto per contrastare l'utilizzo di alcuni exploit da parte dei giocatori scorretti, ha infatti bannato diversi utenti ingiustamente, a causa di quello che Bungie ha definito come 'un errore umano'. Gli sviluppatori hanno quindi disattivato il programma di sicurezza per procedere alle dovute verifiche.