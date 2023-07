Bungie, scontro in tribunale per molestie: l'azienda vince la causa e 500mila dollari

Le ultime settimane hanno visto Bungie, la software house dietro Destiny e non solo, al centro di alcuni casi di cronaca videoludica importanti: tra il desiderio di Microsoft di acquisire non solo Bungie e Sega ma anche Remedy e Housemarque, il team ormai entrato a far parte dei PlayStation Studios ha anche vinto da poco una causa legale.

Bungie ha denunciato un uomo, Jesse James Comer, per atti di molestia nei confronti del community manager di Destiny 2, dopo aver subito ripetuti casi di violenza verbale tramite messaggi intimidatori e razzisti rivolti a lui e ad alcuni membri della sua famiglia. Ciò ha portato la stessa software house ad intraprendere un provvedimento sul fronte giuridico contro l'uomo.

Comer è stato citato in giudizio per circa 500mila dollari dopo che, per lungo tempo, ha tentato di rintracciare il numero di telefono del community manager di Destiny 2. Successivamente al reperimento dell'indirizzo di casa della figura manageriale facente parte dell'organico dell'azienda, le molestie sono culminate con l'invio di una consegna a domicilio presso l'abitazione del manager. A seguito di quanto accaduto, Bungie ha garantito una protezione esecutiva al proprio dipendente e al resto del nucleo familiare tramite la collaborazione delle autorità locali.

La causa intentata contro l'uomo colpevole del reato in questione ha portato ad una vittoria dell'azienda ed alla ricezione di un risarcimento pari a 489.435,52 dollari. Mentre Bungie lavora alla nuova Ip che dovrebbe uscire nel 2025 secondo Microsoft, la software house ha ottenuto giustizia contro l'uomo che ha perpetrato una condotta illecita nei confronti di un membro dello staff manageriale.