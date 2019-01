Bungie si separa da Activision e acquisisce i diritti di Destiny

Come confermato da un report di Jason Schreirer di Kotaku, Bungie ha deciso di sciogliere il sodalizio stretto nel 2010 con Activision: i diritti di Destiny, dunque, saranno d'ora in poi detenuti solo ed esclusivamente dagli sviluppatori dalla software house, divenuta celebre in passato per aver dato vita alla serie di Halo.

Come precisa Kotaku, la decisione è giunta dopo anni di tensioni fra le due parti, che avevano già scosso la stabilità della partnership prima del lancio del capitolo originale di Destiny.

"Abbiamo passato insieme otto anni di successo e vorremmo ringraziare Activision per la sua partnership legata a Destiny", leggiamo in un comunicato ufficiale apparso sul blog ufficiale di Bungie. "Guardando al futuro, siamo entusiasti di annunciare che Activision trasferirà a Bungie i diritti di pubblicazione di Destiny. Con la nostra straordinaria community, siamo pronti a pubblicare per conto nostro, nel mentre Activision si occuperà delle IP di sua proprietà".

La casa di sviluppo ha confermato che continuerà a supportare costantemente Destiny 2 con ulteriori contenuti, ma d'ora in poi non sarà più costretta a rispettare le esigenze di Activision, che ha sempre spinto per ottenere una cadenza serrata di espansioni e per la pubblicazione di nuovi capitoli in rapida successione. Destiny 2, nel frattempo, rimane disponibile su Battle.net, dal momento che la transizione si trova ancora nelle sue fasi iniziali.