Bungie stringe una partnership con la cinese NetEase per la creazione di nuovi franchise

Nella notte, Bungie ha annunciato di aver stretto un partnership con NetEase, uno dei maggiori provider di internet della Cina. L'obiettivo dell'accordo è quello di creare nuovi franchise videoludici.

Nel comunicato ufficiale di Bungie si legge: "Attraverso la loro esperienza nel settore, ci aiuteranno a sviluppare nuovi mondi e a invitare i giocatori a raggiungerci. Ci aiuteranno a sostenere nuove squadre di sviluppo Bungie e a rendere concrete le nostre ambizioni". L'obiettivo di Bungie è quello di diventare una vera e propria compagnia d'intrattenimento in grado di sostenere svariati franchise contemporaneamente.

La compagnia di Bellevue ha però assicurato che quest'accordo non avrà alcun effetto sulla serie di Destiny, che continuerà ad essere supportata regolarmente negli anni a venire: "Continueremo a lavorare con il nostro partner Activision per sviluppare una community globale e per accrescere le fila dei guardiani di tutto il mondo. Il nostro impegno verso questo mondo non cambia dopo questo annuncio. Abbiamo molti piani per il futuro di Destiny e ne scoprirete alcuni nelle settimane a venire". Non a caso, Bungie ha recentemente annunciato che il 5 giugno svelerà tutti i dettagli dell'Anno 2 di Destiny 2, che prenderà il via a settembre di quest'anno.

Sarà molto interessante scoprire che piani hanno in serbo Bungie e NetEase per i giocatori. Al momento non ci è dato sapere altro, ulteriori dettagli verranno forniti in futuro. Voi cosa ne pensate di questo accordo?