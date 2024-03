Bungie che succede: un report indaga sulle voci di crisi, nel 2026 cambierà tutto?

Nelle scorse ore è emerso che Bungie ha sostituito il game director di Marathon: Christopher Barrett sarebbe stato rimosso dal suo ruolo in favore di Joe Ziegler, ex Riot Games e direttore dello sviluppo di Valorant. Che cosa sta succedendo?

Se lo chiede IGN USA, che è voluta andare a fondo dopo le voci che sussurrano aria di crisi tra Sony e Bungie. A quanto sembra in questi ultimi anni Bungie avrebbe cancellato diversi progetti tra cui un MOBA Like conosciuto con il nome in codice Gummy Bears e la nuova IP Matter.

Matter sarebbe stato cancellato nel 2020, il team ha poi continuato a lavorare ad un gioco molto simile seppur con una direzione leggermente diversa, fino a quando anche questo progetto è stato cancellato alla fine del 2022. Gummy Bears invece è in pausa a causa dei problemi della compagnia.

Probabilmente questi due titoli non vedranno mai la luce, sottolinea il giornalista di IGN, prima di precisare come questa sia comunque solamente una sua sensazione. In Bungie ci sarebbe una forte aspettative sul cambio di dirigenza (sempre stando al report di IGN) e c'è chi spera che i dirigenti senior possano lasciare la compagnia in massa durante l'estate 2026, quando Bungie avrà incassato gli ultimi pagamenti derivanti dall'acquisizione da parte di Sony Corporation.

Oltretutto si temono altri licenziamenti dopo la sostituzione di Christopher Barrett, il suo allontanamento potrebbe essere solamente l'anticamera di ulteriori tagli per far quadrare i conti. Inoltre, Sony starebbe collaborando allo sviluppo di Destiny 2 con l'obiettivo di migliorare le opzioni di monetizzazione e rendere il progetto maggiormente sostenibile sulla lunga distanza.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.