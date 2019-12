Bungie svela la Stagione dell'Alba di Destiny 2: tutte le novità in immagini e video

Come promesso, gli autori di Bungie hanno presentato ufficialmente la Stagione dell'Alba, la prossima fase che attraverseremo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia assieme ai Guardiani dell'universo sci-fi di Destiny 2 Ombre dal Profondo.

Nel corso di questa nuova Stagione, il nostro compito sarà quello di rispondere alla chiamata di Osiride e di impedire che i successi raggiunti contro la Legione Rossa nella campagna principale vengano vanificati dall'intervento di un consiglio di Scuoiatori Psionici in grado di manipolare il tempo.

I possessori del Pass Stagionale di Shadowkeep potranno accedere a delle nuove attività che li condurranno ancora una volta verso la Città Sognante, con missioni che comprenderanno il salvataggio di un eroe leggendario tornando indietro nel tempo e la difesa della Meridiana dagli assalti dei Cabal in sfide con matchmaking da 6 giocatori. Grazie a queste attività potremo ottenere degli equipaggiamenti e delle armi completamente inedite, ciascuna studiata per esaltare le capacità e gli stili di gioco dei Guardiani.

Sempre nel novero degli interventi compiuti da Bungie per arricchire l'offerta contenutistica di Destiny 2 Ombre dal Profondo, ci sarà poi spazio per una serie di attività inedite per le Ricompense di Grado Stagionale (suddivise tra "gratuite" e legate al Pass) e per la Lanterna di Osiride, un manufatto che sarà disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2 e che permetterà loro di incrementare il proprio livello di Potere sbloccando le ultime modifiche. La Stagione dell'Alba avrà luogo da martedì 10 dicembre a giovedì 9 marzo. In cima e in calce alla notizia potete ammirare il video di presentazione e le immagini della nuova Season di Destiny 2 Ombre dal Profondo.



Se volete scoprire tutte le novità sulla prossima attività che coinvolgerà i Guardiani da qui a inizio marzo 2020, vi invitiamo a seguire su Twitch il reveal della Season of Dawn che abbiamo organizzato per le ore 19 di domani, 4 dicembre, sul canale Twitch di Everyeye.