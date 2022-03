Bungie sta sviluppando almeno quattro nuovi progetti?

Nei giorni scorsi si è parlato di un gioco PvP in terza persona in sviluppo negli studi di Bungie ma questo non sarebbe l'unico titolo in fase di sviluppo presso la compagnia, come suggeriscono alcuni annunci di lavoro pubblicati sul sito ufficiale dello studio.

Bungie sta cercando 113 nuove figure professionali da inserire nei team al lavoro su vari progetti interni, tra questi si parla di un almeno un gioco ancora in fase di incubazione, ovvero un progetto nella fase iniziale del concept e che non ha ancora raggiunto la fase di pre produzione e pianificazione.

Bungie ha poi in sviluppo anche una nuova IP (e non è chiaro se questa sia il titolo PvP in terza persona citato in apertura oppure no), nuovi contenuti per Destiny 2 e un nuovo gioco che verrà pubblicato autonomamente da Bungie, non è chiaro però se l'azienda farà solo da publisher o se svilupperà anche il progetto in questione.

Tutto questo senza dimenticare l'apertura della divisione Destiny Universe Transmedia che si occuperà di portare il franchise Destiny in TV e al cinema come parte di un programma di espansione che vuole la compagnia interessata a guardare anche verso media diversi dai videogiochi. A inizio anno, Sony ha comprato Bungie ma la compagnia continuerà a lavorare in maniera indipendente da PlayStation.