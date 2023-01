Bungie sta sviluppando con Sony numerosi progetti non annunciati

Non solo Destiny, Bungie è attualmente al lavoro insieme a Sony su una varietà di giochi non ancora annunciati, come confermato dal Creative Lead dello studio, Tom Farnsworth, in una serie di messaggi su Twitter.

Tom Farnsworth è in Bungie da 11 anni e ricoprire il ruolo di responsabile creativo dello studio di Seattle, nel corso degli anni Tom ha collaborato alla produzione di oltre 25 contenuti (tra giochi completi, DLC ed espansioni) di Destiny e sottolinea come "Bungie abbia completamente cambiato il modo di lavorare e intendere il business, passando dalla produzione di giochi retail a live service."

Uno dei progetti misteriosi potrebbe essere un gioco d'azione in terza persona targato Bungie, inoltre si parla anche di una nuova IP in sviluppo con uscita prevista entro il 2025, ma non solo perché lo studio starebbe lavorando a Bungie Mobile con NetEase e persino al ritorno dello sparatutto Marathon.

Bungie poi sta supportando Sony nel suo ingresso nel mondo dei giochi live, occupandosi di programmazione, infrastrutture, servizi e monetizzazione per i prossimi giochi a supporto continuo targati PlayStation Studios. Un futuro insomma decisamente ricco quello di Bungie, con l'azienda di proprietà di Sony ma libera di lavorare per chiunque, senza apparenti vincoli creativi e commerciali.