Bungie x Sony: è stato un buon affare? Gli analisti puntano sulle sinergie

Mentre l'ombra di ulteriori grandi acquisizioni nell'industria videoludica viene proiettata da Geoff Keighley, si continua a riflettere sulle implicazioni derivanti dall'ingresso di Bungie nella famiglia dei PlayStation Studios.

Sulla questione, si è di recente espressa anche Karol Severin, Senior Analyst e Product Manager presso l'agenzia di consulenze finanziarie MIDiA Research. La professionista, in particolare, ha posto l'accento sulle possibili sinergie che potrebbero interessare le attività di Bungie e degli altri team First Party di Sony. Un aspetto che si rivelerebbe di grande rilievo nel valutare l'impatto dell'acquisizione nel corso del prossimo futuro.

Con Sony concentrata sulla pubblicazione di ben 10 GaaS PlayStation entro il 2026, evidenzia Karol Severin, l'esperienza di Bungie nel settore potrebbe rivelarsi determinante. Dopo anni di amministrazione della serie Destiny, la software house ha infatti sviluppato notevoli competenze nel campo della gestione di giochi pluriennali. Un'esperienza che potrebbe rivelarsi preziosa per gli altri PlayStation Studios impegnati nello sviluppo di titoli di stampo live service.



Un punto di vista sicuramente interessante, che va oltre il "semplice" ingresso dell'IP di Destiny all'interno del portfolio creativo di casa Sony. Un aspetto che peraltro potrebbe tradursi in novità anche esterne al mercato videoludico in senso stretto, ad esempio con serie TV dedicate e altri prodotti multimediali dedicati a Destiny.