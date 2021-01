Buon 2021! Da PlayStation a Nintendo, gli auguri di sviluppatori e publisher

Nonostante le difficoltà, il 2020 videoludico ci ha regalato grandi soddisfazioni, dal lancio di alcuni dei migliori giochi della generazione al debutto delle console next-gen. Sarebbe potuto andare anche meglio, ma ora è tempo di pensare al futuro: è quello che stanno facendo sviluppatori e publisher, augurando un felice 2021 a tutti i giocatori.

Nintendo ci augura buon anno con una cartolina rossa, in cui Mario, Luigi, Yoshi e Toad corrono allegramente. I ragazzi di Xbox, con la solita ironia che contraddistingue la propria strategia comunicativa, ci avverte dello sblocco di un nuovo achievement: "2020 completato"! Il profilo internazionale di PlayStation ci augura un "astro-nomico nuovo anno" con una cartolina piena di astro-robottini, mentre il canale italiano si spinge oltre con uno spot che ci ricorda il meglio del 2020 - da The Last of Us Part 2 a Demon's Souls, fino ad arrivare a PS5 - e ci prepara alle emozioni che ci aspettano. Shuhei Yoshida di casa PlayStation ha condiviso un'alba dal monte Fuji, mentre Insomniac Games e il Community Director James Stevenson ne hanno approfittato per ricordarci che Ratchet & Clank tornano presto su PS5 con Rift Apart. Il team di Gran Turismo ci regala invece una Nissan Skyline sormontata da fuochi d'artificio.

Auguri anche da chi, negli ultimi mesi e per motivi differenti, ha trascorso momenti molto difficili. I ragazzi di Crystal Dynamics, mentre lavorano alla rinascita di Marvel's Avengers, scrivono: "Mentre quest'anno volge al termine, attendiamo con trepidazione il 2021 con speranza e tante aspettative. Grazie come sempre per averci supportato con il vostro feedback, oltre che con contenuti e incoraggiamenti. Un brindisi a voi, veri Believers, e al futuro di Marvel's Avengers che stiamo costruendo assieme. Felice anno nuovo". Pawel Sasko, Lead Quest Designer di Cyberpunk 2077, ci ha parlato dell'anno più difficile della sua vita, per poi aggiungere: "Guidare il Quest team e completare Cyberpunk 2077 durante una pandemia globale mi ha provocato molti attacchi di cuore. Nel 2021 intendo fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per essere un leader, un artista, un amico e una persona migliore. Felice anno nuovo!".