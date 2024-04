Buon compleanno Game Boy! La storica portatile di Nintendo compie 35 anni

Quella di oggi 21 aprile non è una giornata come tutte le altre, dal momento che segna il 35° anniversario del simbolo di un'intera generazione cresciuta a pane e videogiochi a cavallo tra gli anni '80 e '90: buon compleanno, Game Boy!

Sono passati esattamente 35 anni dal 21 aprile 1989, giorno in cui è stata commercializzata la prima versione del Game Boy in Giappone. L'approdo in Occidente avvenne successivamente, per la precisione il 31 luglio 1989 in Nord America e addirittura il 28 settembre 1990 in Europa: erano tempi in cui il nostro continente si trovata ai confini estremi dei radar delle compagnie videoludiche giapponesi, per nostra fortuna oggigiorno le cose vanno in maniera molto differente.

Il merito dell'incredibile successo del Game Boy potevano spartirselo sia il suo format accattivante e funzionale (per un volume di 90 mm x 148 mm x 32 mm e un peso di 220 grammi), quanto il suo poderoso catalogo di videogiochi, che nel corso degli anni ha ospitato campioni di vendite del calibro di Tetris e Pokémon Rosso/Blu/Verde (entrambi abbondantemente sopra le 30 milioni di unità vendute). Impossibile non citare anche giochi come Super Mario Land, Dr. Mario, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Donkey Kong Land, Kirby's Dream Land e Yoshi, ancora oggi vividi nei ricordi dei fortunati che hanno avuto modo di giocarli all'epoca, sovente rannicchiati alla ricerca di una seppur flebile fonte di luce per poter continuare la partita. Per i più giovani tra voi potrebbe risultare incredibile, ma all'epoca lo schermo da 2,6" del primo Game Boy non era retroilluminato!

Nel corso degli anni, il Game Boy è andato incontro a due differenti revisioni. Nel 1996 ha debuttato il Game Boy Pocket, una versione più piccola e leggera, e nel 1998 il Game Boy Light, dotato di uno schermo elettroluminescente. Nessun altro Game Boy avrebbe offerto una qualche forma di retroilluminazione fino al 2005, anno in cui è stato lanciato il Game Boy Advance SP.

L'erede ufficiale del Game Boy è tuttavia il Game Boy Color, dotato di schermo a colori nonché compatibile con l'intero catalogo della portatile che l'ha preceduta. Insieme, Game Boy e Game Boy Color hanno venduto 118,69 milioni di unità, sufficiente a reclamare la quarta posizione delle console più vendute di tutti i tempi.

