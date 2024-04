Buon compleanno, God of War! Si festeggiano le avventure norrene di Kratos e Atreus

Mentre i fan continuano a chiedersi cosa succederà dopo che la saga norrena di Kratos si è chiusa col botto grazie a God of War Ragnarok, questo nuovo cammino intrapreso da Santa Monica Studio ha appena compiuto gli anni. Era il 20 aprile 2018 quando PlayStation 4 accolse una nuova esclusiva di punta nella sua line-up; buon compleanno, God of War!

Sono passati esattamente 6 anni da quando Kratos si è lasciato alle spalle la sua sete di vendetta verso le divinità che sovrastavano il mondo greco dall'Olimpo. Il tempo è stato però dalla parte di Kratos e Atreus, soprattutto alla luce del successo conseguito da God of War del 2018 e dalle più recenti novità per il sequel diretto di questo reboot. Negli ultimi mesi, i fan del nuovo seguito di God of War hanno potuto portare a compimento God of War Ragnarok Valhalla, un DLC gratis fondamentale che segna l'epilogo di una tappa importante di questo cammino.

Nei suoi 6 anni di vita, God of War ha ammaliato la critica specializzata e il pubblico, che dal 2022 a questa parte ha potuto prendere parte al viaggio di Kratos e suo figlio nelle terre delle divinità norrene anche su PC. Nonostante gli anni alle loro spalle, le avventure dello spartano entusiasmano come non mai, ma voi cosa ne pensate del titolo giunto sul mercato nel 2018 che ha vinto anche il premio di Game Of The Year 2018? Come ricordate questi anni passati in compagnia della mascotte di Sony?

