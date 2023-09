Buon compleanno GTA 5! Il gioco Rockstar oggi festeggia 10 anni

Quella di oggi 17 settembre 2023 è una giornata davvero speciale, poiché segna il decimo anniversario di uno dei videogiochi di maggior successo della recente storia videoludica: stiamo chiaramente parlando di Grand Theft Auto 5!

Per qualcuno potrebbe sembrare ieri, ma era il 17 settembre 2013 quando Grand Theft Auto 5 è approdato per la prima volta sul mercato nelle edizioni per PlayStation 3 e Xbox 360, facendo segnare un successo praticamente immediato e segnando il canto del cigno di un'intera generazione di console. Costato più di 250 milioni di dollari, ha istantaneamente recuperato le spese e generato guadagni incassando la bellezza di ben 800 milioni nel solo giorno di lancio. La cavalcata è proseguita negli anni successivi grazie ai lanci delle versioni PlayStation 4 e Xbox One (18 novembre 2014), PC (14 aprile 2015) e PS5 e Xbox Series X|S (15 marzo 2022). In questi dieci anni, tenetevi forte, GTA 5 ha venduto l'esorbitante cifra di 185 milioni di copie.

Il merito, oltre che alle indubbie qualità della campagna per giocatore singolo, che ha presentato al mondo l'iconico trio composto da Michael, Trevor e Franklyn, va anche e soprattutto a GTA Online, modalità multiplayer inclusa nel pacchetto e supportata incessantemente che si è rivelata una vera e propria gallina dalle uova d'oro. Non a caso, Rockstar Games ha scelto di celebrare l'anniversario di Grand Theft Auto 5 proprio in GTA Online, dove i giocatori possono trovare un mare di bonus, tra cui tre abiti ispirati ai personaggi protagonisti della storia.

Dieci anni che segnano anche il più lungo intervallo mai trascorso tra due episodi principali della serie. Storicamente, dal 1997 ad oggi (anno in cui è stata inaugurata la serie), non abbiamo mai dovuto attendere così tanto prima di poter cominciare una nuova avventura criminale. "Colpa" dell'inesauribile successo di GTA 5 o della mania di perfezionismo di Rockstar Games? Chi può dirlo, quantomeno abbiamo la certezza che GTA 6 si trova in via di sviluppo, resta solo da capire quando verrà annunciato: le ultime voci parlano di una presentazione a ottobre 2023 con lancio a fine 2024. Ci vogliamo credere?