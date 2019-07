Buon debutto nel Regno Unito per Marvel Ultimate Alliance 3

Continua la striscia positiva legata al successo commerciale delle esclusive Nintendo Switch nel Regno Unito: Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero debutta al secondo posto della classifica UK, preceduto solo da Crash Team Racing Nitro Fueled.

Il remake di Crash Team Racing continua stabilmente ad occupare il gradino più alto del podio, il quale viene completato da due esclusive Nintendo: Marvel Ultimate Alliance 3 e Super Mario Maker 2.

Top 10 UK 25 luglio 2019

Crash Team Racing Nitro Fueled Marvel Ultimate Alliance 3 Super Mario Maker 2 FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Black Ops 4 F1 2019 Marvel's Spider-Man Mortal Kombat 11

FIFA 19 occupa la quarta posizione seguito da Red Dead Redemption 2, Mario Kart 8 Deluxe e Call of Duty Black Ops 4. Chiudono la Top 10 F1 2019, Marvel's Spider-Man e Mortal Kombat 11. Una settimana non particolarmente movimentata dal punto di vista delle uscite, in attesa dei lanci di Fire Emblem Three Houses e Wolfenstein Youngblood, in arrivo il 26 luglio.