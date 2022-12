Buon Natale da High on Life: un'ora davanti ad un camino con un ceppo logorroico

Pur senza magari essere un gioco impeccabile, High on Life ha registrato il miglior lancio del 2022 su Xbox Game Pass, raggiungendo vette di popolarità stellari e superando persino un sempreverde come Minecraft al vertice dei giochi più in voga sul servizio in abbonamento di Microsoft.

Il pubblico è rimasto letteralmente rapito dalla follia sopra le righe dell'opera targata Squanch Games, ed ora, in linea con il suo stile esilarante ed irriverente, High on Life augura un buon Natale a tutti i suoi appassionati a suo modo: mettendo davanti ad un camino accesso per un'ora intera, ma rovinando il vostro relax con un ceppo ardente chiacchierone e piuttosto fastidioso, che tenterà in ogni modo di instaurare un dialogo con voi, talvolta anche con scelte di parole non sempre simpatiche (come quando vi fa notare che siete "senza lavoro e senza ambizioni").

Il ceppo non perde ovviamente occasione di parlare ripetutamente di High on Life e delle sue caratteristiche più divertenti, ricordando la sua disponibilità su Xbox Game Pass e consigliandovi ripetutamente di giocarlo. Di tanto in tanto, però, il ceppo sviene, per poi riattaccare improvvisamente a chiacchierare proprio quando finalmente eravate riusciti a rilassarvi davanti al camino, con solo il rumore del braciere ed una musichetta leggera in sottofondo a tenervi compagnia. Un modo decisamente assurdo ma geniale da parte di High on Life per augurarvi un felice Natale, in piena coerenza con le follie dell'opera dagli autori di Rick & Morty.

Tornando un attimo seri, Squanch Games ha elogiato le opportunità offerte da Xbox Game Pass, sottolineando come il servizio li aiutuerà in futuro a creare giochi ancora più folli.