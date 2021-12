Buon Natale da Mediaworld: compra due prodotti insieme e risparmi

E' online il nuovo volantino Mediaworld di Natale valido dal 20 al 24 dicembre con le offerte Buon Natale: compra due prodotti combinati e risparmi con uno sconto immediato sul prezzo finale, offerta valida online e nei negozi.

Per quanto riguarda il mondo gaming, tra le promozioni troviamo Notebook HP Victus 16-D0018NL e abbonamento 3 mesi Xbox Game Pass a 1.049 euro, PC Gaming Desktop ACER Nitro 50 N50-620 a 949 euro, Monitor MSI Optix G273 a 299.99 euro e ancora volante Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition con tre mesi di Xbox Game Pass a 99,99 euro.

Nintendo Switch Modello 2019 con Just Dance 2022 costa a 329.99 euro, in offerta anche il bundle Controller Nacon Wired e cuffie Camolic per PS4 a 59,99 euro, infine segnaliamo il bundie cuffie 3D Pulse per PS5 e Call of Duty Vanguard a 139,99 euro. Queste sono solo alcune delle accoppiate disponibili ma online e in store è possibile abbinare tanti altri prodotti.

Trovate tutte le offerte di Natale sul sito di Mediaworld, la promozione indicata è valida sia online che nei punti vendita Mediaworld di tutta italia fino al 24 dicembre, giusto in tempo per gli ultimi regali last minute prima del Natale.