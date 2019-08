Buon Natale da PlayStation Plus... anche se siamo ad Agosto

Sta destando curiosità e perplessità il video pubblicato da PlayStation Italia sul proprio canale ufficiale di YouTube, che augura buon Natale ai propri fan. Sì, avete capito bene, nonostante il periodo non sia propriamente quello natalizio, e a meno che non abbiano deciso di giocare esagerataente d'anticipo, la mossa appare quantomeno bizzarra.

"Natale è il momento più magico dell'anno", si legge nelle scritte che compaiono a video, mentre scorrono le immagini dei videogame su cui Sony sembra puntare per la stagione natalizia 2019, per concludersi per l'appunto con gli auguri di buon Natale ai giocatori e ai propri abbonati PlayStation Plus (qui trovate la lineup dei titoli PS Plus di Agosto in un video).

Come detto in anteprima, non sono ben chiare le motivazioni di Sony. Siamo propensi a credere a un errore di qualche dipendente, oppure qualcuno nell'azienda ha preso troppo sul serio una pubblicità di una nota marca di panettoni, il cui slogan era "Il Natale quando arriva arriva". Fatto sta che, non sappiamo voi, ma essendo oggi mercoledì 7 agosto, diciamo che va bene tutto, ma l'atmosfera natalizia per il momento proprio non la sentiamo.

A noi non resta che lasciarvi al video in questione, qualora Sony decidesse di non rimuoverlo, ed augurarvi buon Natale a nostra volta. E a questo punto, "Casomai non vi rivedessimo, buon pomeriggio, buona sera e buona notte".