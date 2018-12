Buona partenza per Brawl Stars, il nuovo gioco degli autori di Clash Royale

Supercell, lo studio finlandese autore di Clash of Clans, Boom Beach e Clash Royale, ha pubblicato questa settimana Brawl Stars a livello globale, dopo un soft launch che ha limitato la disponibilità a pochi paesi.

Nella prima settimana, l'app ha generato entrate pari a 5.1 milioni di dollari raggiungendo un totale di 9.5 milioni di download da App Store e Google Play. Si tratta certamente di numeri inferiori rispetto agli altri giochi di Supercell ma in ogni caso l'inizio è incoraggiante: Clash Royale nella prima settimana aveva raggiunto quota 13 milioni di download con incassi (in dollari) pari a 22 milioni.

Al momento Brawl Stars è l'app più popolare della categoria giochi su App Store in ben 53 paesi mentre domina le classifiche delle app gratis su Google Play store in 47 paesi. Un risultato, come sottolineato da AppTopia, comunque molto buono e destinato a crescere nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi delle festività di fine anno e il conseguente aumento di attivazione di nuovi smartphone.