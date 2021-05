Buoni sconti Amazon da 5 euro: ultimo giorno della promozione

Scade esattamente oggi 30 maggio la promozione di Amazon che prevede un doppio buono sconto di 5 euro da utilizzare in due ordini distinti dal valore minimo di 25 euro, valido per articoli venduti e spediti da Amazon.

Clicca qui per verificare se il tuo account è idoneo alla promozione. Per applicare la promozione è sufficiente inserire inserire il codice SCONTO1 nel carrello del primo ordine e SCONTO2 nel carrello del secondo ordine.

La promozione può essere attivata fino alla mezzanotte di oggi, pertanto se siete idonei alla ricezione dei buoni sconto, si potranno utilizzare solamente per acquisti effettuati entro la giornata odierna.

Questi buoni sconto sono validi per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. I codici sconto sono quindi validi gli ordini e preordini per i videogiochi, informatica, tech, giochi e giocattoli e moltissime altre categorie e ci permettono di risparmiare ulteriormente con le offerte che vi segnaliamo ogni giorno.

Se vi siete persi la nostra segnalazione di qualche giorno fa, è inoltre possibile ottenere un buono sconto da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos a questo link. Inoltre su Amazon la spedizione è sempre gratuita per ordini di importo superiore a 29 euro, anche se non siete iscritti ad Amazon Prime, che prevede una prova gratuita di 1 mese se non avete attivo il servizio.