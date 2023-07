Burlone sostituisce logo della FTC su Wikipedia con quello di PlayStation

Per un breve intervallo di tempo, il logo della Federal Trade Commission sulla pagina Wikipedia è stato modificato con quello di Playstation, tra la confusione degli utenti in rete e l'ilarità generale del web.

Il riferimento e le motivazioni dietro il gesto saranno immediatamente noti a chi sta seguendo la vicenda dell'acquisizione di Activision Blizzard, che vede Microsoft contro la FTC, riportando una vittoria storica della prima.

Secondo la sentenza, infatti, l'affare Activision è negativo per Sony, ma positivo per i giocatori, a voler sottolineare che la posizione della FTC voleva preservare la posizione di Sony come player dominante nel mercato, anziché l'interesse dei fruitori dei videogiochi.

Non contento del suo attacco d'arte, il buontempone non si è limitato a sostituire il logo della FTC con quello di Playstation, ma ha anche alterato alcuni riferimenti relativi all'organigramma dell'ente, indicando Jim Ryan (CEO di Sony) come presidente dell'antitrust.

Il problema è rientrato in breve tempo e ora possiamo conferma che la pagina Wikipedia della FTC è tornata alla normalità. A riportare la buffa notizia è stato Tom Warren, Senior Editor di The Verge, e il suo post ha raccolto centinaia e centinaia di commenti divertiti su un gesto che, indubbiamente, aveva una certa dose di ironia in tutta questa faccenda.