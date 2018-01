Burnout Paradise HD Remaster uscirà a marzo, arriva la conferma dal Giappone

ha annunciato(titolo provvisorio) per PlayStation 4: la riedizione del gioco sarà disponibile in Asia dal 16 marzo al prezzo di 4.104 yen.

Al momento, le divisioni occidentali del publisher non hanno ancora annunciato nulla a riguardo, non è escluso che il reveal ufficiale possa avvenire nella giornata di oggi, data la differenza di fuso orario.

Burnout Paradise HD Remaster sarà disponibile in Giappone in versione digitale e retail solo su PlayStation 4, con ogni probabilità in Occidente il titolo uscirà anche su Xbox One e Nintendo Switch, almeno secondo i listini del distributore brasiliano GamePass, che aveva fissato la disponibilità per il primo marzo 2018. Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti.