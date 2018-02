Burnout Paradise Remastered: Amazon apre i preordini delle versioni PS4 e Xbox One

Amazon.it ha ufficialmente aperto i preordini per le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Burnout Paradise Remastered , versione aggiornata e rimasterizzata del racing game diuscito nel 2008.

Questa riedizione includerà tutti i DLC già pubblicati, tra cui l'aggiornamento Big Surf Island, supporto per il multiplayer fino a quattro giocatori e comparto tecnico ottimizzato per PS4 Pro e Xbox One X.

Burnout Paradise Remastered uscirà il 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39.99 euro:

Prenota Burnout Paradise per PS4 (39.99 euro)

Prenota Burnout Paradise per Xbox One (39.99 euro)

