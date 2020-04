Burnout Paradise Remastered: annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Dopo essere stato annunciato nel Nintendo Direct Mini dello scorso marzo, Burnout Paradise Remastered per Switch torna a far parlare di se con l'annuncio della data di uscita ufficiale e con la possibilità di effettuare il pre-order sul sito ufficiale.

Burnout Paradise Remastered uscirà ufficialmente il 19 giugno ed è già disponibile per il pre-order sul sito ufficiale. Per chi non conoscesse il titolo, Burnout Paradise Remastered è la versione rimasterizzata del gioco di corse open world pubblicato da Electronic Arts e Criterion Games nel lontano 2008 per le console della passata generazione. Durante il 2018 il famoso arcade è tornato in una veste completamente nuova su PlayStation 4, Xbox One e PC per poi essere annunciato anche su Nintendo Switch. La versione di Burnout Paradise Remastered per Switch supporterà i 60 fotogrammi al secondo con tanto di comandi touch screen. La remastered offrirà poi tutti gli 8 contenuti aggiuntivi originali che comprendono oltre 130 veicoli, nuove aree da esplorare e centinaia di sfide online.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Burnout Paradise Remastered uscira il 19 giugno su Nintendo Switch. Se volete farvi un'idea sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Burnout Paradise Remastered.