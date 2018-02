Burnout Paradise Remastered a confronto con l'edizione originale in un video

Lo youtuber Cycu1 ha pubblicato un nuovo video comparativo in cui Burnout Paradise Remastered viene messo a confronto con l'edizione originale del gioco uscita durante la scorsa generazione di console. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Lo youtuber ha estrapolato le sequenze gameplay di Burnout Paradise Remastered contenute nel trailer ufficiale, mettendole a diretto paragone con l'edizione originale del gioco uscita su PlayStation 3 e Xbox 360. Il video confronto è più che sufficiente per accorgersi dei miglioramenti grafici del remaster, a partire dalla qualità delle texture, dal sistema di illuminazione e ovviamente dal livello di dettaglio.

Ricordiamo che Burnout Paradise Remastered sarà disponibile a partire dal 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One, con tanto di supporto ai 4K/60fps su PS4 Pro e Xbox One X. Il titolo arriverà in seguito anche su PC, mentre Electronic Arts non ha ancora niente da annunciare in merito a una possibile versione Nintendo Switch.