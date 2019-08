Burnout Paradise Remastered e gli altri Deals with Gold della settimana

Ogni martedì, come il vecchio e caro Major Nelson ci ha abituati, arrivano i nuovi Deals With Gold della settimana, e anche oggi non fa eccesione. Vediamo insieme cosa possiamo trovare scontato per i prossimi giorni sul catalogo Microsoft.

Si parte innanzitutto con un classico dei racing arcade, che vista l'ambientazione e l'anima caciarona, potrebbe diventare tranquillamente il vostro gioco dell'estate, per partite mordi e fuggi senza pensiero. Parliamo della remastered di Burnout Paradise, che da oggi trovate scontata del 75% se voleste farci un pensierino. Per approfondire, sul nostro sito trovate anche la recensione di Burnout Paradise Remastered.

In offerta c'è anche Extinction, un gioco d'azione violento e brutale, che è stato definito come un incrocio tra God of War e Shadow of the Colossus (sebbene non abbia ovviamente lo stesso spessore di quelli che sono a tutti gli effetti due capolavori). Sul nostro sito trovate anche la recensione di Extinction, che sul catalogo Xbox è scontato dell'80%.

Infine troviamo Super Tennis Blast, con uno sconto del 25%, se voleste provare un titolo tennistico senza troppe pretese.

Per tutto il resto del catalogo scontato, vi rimandiamo al sito ufficiale di Major Nelson. Che ne pensate? Avete già fatto la vostra lista della spesa?