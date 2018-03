Burnout Paradise Remastered debutta al primo posto della classifica inglese

Burnout Paradise Remastered è il nuovo leader della classifica inglese: la riedizione del gioco Criterion debutta al primo posto della UK Charts, scalzando così, tornato in vetta nelle ultime settimane.

Buon risultato anche per Kirby Star Allies, che debutta al secondo posto nella settimana di lancio, uno dei miglioi risultati in assolut per un gioco della pallina rosa nel Regno Unito.

Classifica UK 19 marzo 2018

Burnout Paradise Remastered Kirby Star Allies FIFA 18 Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Odyssey PlayerUnknown's Battlegrounds EA Sports UFC 3 Fallout 4 The Legend of Zelda Breath of the Wild

In Top Ten trovano spazio anche Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One e Fallout 4, tornato in classifica grazie ai tagli di prezzo applicati da vari rivenditori.