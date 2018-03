Burnout Paradise Remastered disponibile da oggi su PS4 e Xbox One

Burnout Paradise Remastered è disponibile a partire da oggi su, permettendo agli utenti delle console Sony e Microsoft di giocare alla versione definitiva dell'omonimo racing game uscito su PS3 e Xbox 360.

Burnout Paradise Remastered si presenta come il remaster di Burnout Paradise: questa riedizione include tutti i contenuti del gioco uscito su PS3 e Xbox 360, compresi gli elementi aggiuntivi arrivati dopo il lancio. A giudicare dai voti assegnati dalla stampa internazionale, Electronic Arts ha fatto un buon lavoro con l'operazione di restauro (con tanto di supporto ai 4K per PlayStation 4 Pro e Xbox One X). Se volete conoscere il nostro parere, invece, a questo indirizzo trovate la nostra Recensione di Burnout Paradise Remastered.

Stando alle analisi tecniche condotte da Digital Foundry, inoltre, Ghost Games è riuscita a migliorare anche gli asset originali, sfruttando così la potenza hardware delle piattaforme attuali per svecchiare al meglio il comparto grafico di Burnout Paradise, traguardo a cui va aggiunto un frame rate molto solido ancorato sui 60fps. Ricordiamo che Burnout Paradise Remastered arriverà in futuro anche su PC, mentre non è stato fatto nessun annuncio riguardo a una possibile versione Switch.