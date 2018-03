Burnout Paradise Remastered: disponibile la prova di 10 ore su EA Access per Xbox One

Nella giornata di ieri,ha annunciato che è gli abbonati adsu Xbox One possono ora procedere al download della versione di prova di Burnout Paradise Remastered

Si tratta a tutti gli effetti della versione completa del titolo, che può essere giocata liberamente (multiplayer compreso) per un massimo di 10 ore. I progressi vengono salvati e possono essere importati nel gioco finale in caso di acquisto, per il quale è anche disponibile uno sconto esclusivo del 10%.

EA Access è il servizio in abbonamento di Electronic Arts che, a fronte di una spesa mensile di soli 3,99 euro oppure annuale di 24,99 euro, permette di accedere ad un vasto catalogo di titoli senza alcuna limitazione, e di giocare ad alcuni di essi prima del debutto effettivo, come in questo caso. Su PlayStation 4 non è disponibile, mentre su PC esiste l'analogo Origin Access, che differisce per alcuni dei titoli proposti in catalogo.

Burnout Paradise Remastered verrà pubblicato ufficialmente il 16 marzo su PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC arriverà prossimamente in una data non ancora specificata. In vista del lancio, è stato pubblicato un bellissimo trailer accompagnato dal brano Make Way di Aloe Blacc.